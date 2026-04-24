Sevgi Sevil cinayetinde failler 14 yıl sonra tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekibi, 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı.

Dosyayı inceleyen dedektifler, olay yerindeki çelişkili ifadeleri inceledi. Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital delillere odaklandı.

HTS incelemeleri sonucunda; ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı.

Çalışmayı derinleştiren JASAT ekibi, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden incelemeye aldı.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETMİŞ

İlk incelemede “uzak atış” olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir yakın atış olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı.

İstihbarat ve teknik veriler ışığında; ailenin Sevgi Sevil’i hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

17 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevgi Sevil'in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tutuklandı.

Diğer 5 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.