Sevgilisi ile plan yapıp iş arkadaşını öldürdü

Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki bir evde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti.



İddiaya göre Kurt, Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan Sevilay Kıral ile sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.



İLK DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR



Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtildi.



İddianamede, çift hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, sevgililer birbirlerini suçlarken, Güray Çakmak tahliye edildi, Sevilay Kıral'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.



Dava süreci devam ederken, son duruşmaya Sevilay Kıral SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için katılamadı. Tutuksuz sanık Güray Çakmak hazır bulundu.