Sevgilisi ile plan yapıp iş arkadaşını öldürdü

Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki bir evde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti.
İddiaya göre Kurt, Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Sevilay Kıral ile sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.
İLK DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtildi.
İddianamede, çift hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, sevgililer birbirlerini suçlarken, Güray Çakmak tahliye edildi, Sevilay Kıral'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.
Dava süreci devam ederken, son duruşmaya Sevilay Kıral SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için katılamadı. Tutuksuz sanık Güray Çakmak hazır bulundu.
TEDAVİ OLDUĞUNA DAİR BELGELER TOPLANDI
Sevilay Kıral'ın avukatı, müvekkilinin öldürme kastı olmadığını söyleyerek, hakkında akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti.
Mahkeme heyeti de Kıral'ın geçmişte psikiyatrik tedavi gördüğüne dair belgelerin toplandığını belirterek, sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair görüş istedi. Bunun üzerine Kıral'ın adli tıp kurumuna sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi.
Daha sonra heyet, Çakmak'a yurt dışı yasağı koyup, Kıral'ın da tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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