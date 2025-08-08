Sevgilisinden özür dilemek istedi: Mahalle ayağa kalktı
Bursa'da tartıştığı sevgilinden özür dilemek için evinin önüne suyla "Ecrin beni affet seni çok seviyorum" yazan adam mahallede paniğe neden oldu. Mahalleli yazının benzinle yazıldığını düşünüp polisi aradı.
Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi.
Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa "Ecrin beni affet seni çok seviyorum" yazdı.
MAHALLEDE PANİK ANLARI
Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu.
Adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı.
