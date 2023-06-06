Sevgilisinden şikayetçi olmuştu, evinde ölü bulundu

İstanbul'da sevgilisi tarafından kolu kırıldığı için şikayetçi olan bir kadın, evinde ölü bulundu.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı.

Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı.

Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı.

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz’ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

