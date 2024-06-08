Sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından hastaneye götürdü

Kartal'da bir kadın sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından hastaneye götürdü

Kartal'da bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.

Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü. Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı.

Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı. Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. Alev isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.

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