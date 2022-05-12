Sevgilisini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sevgilisini öldüren kadının cezası belli oldu.



İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Gül, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanığın ve ölen Cengiz Kılıç'ın ailesinin avukatları hazır bulundu.



Duruşmada son sözü sorulan sanık Gül, pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI



Mahkeme heyeti, sanık Ayşe Gül'ü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Ölen Cengiz Kılıç'ın olay yerine bıçakla gelmesi ve aralarındaki tartışmanın neden yaşandığına dair tanık beyanı ya da delil bulunmadığı gerekçesiyle takdir ve haksız tahrik indirimi uygulan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.



Mahkeme, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı adresin sanık Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, maktul Cengiz Kılıç'ın sanığın evinin merdivenlerinde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir bıçak yer aldığı anlatılıyor.



Sanığın olayda kullanılan silahla birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu belirtilen iddianamede, ölen Kılıç ile sanık arasında gönül ilişkisi olduğu, maktulün ayrıca Anadolu Aile Mahkemesi'ne sanığın çocuğuyla ilgili babalık davası açtığı kaydediliyor.



İddianamede, sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.