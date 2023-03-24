Sevgilisini öldürüp çukura gömen sanığa indirimsiz müebbet hapis

Sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü ve kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Mehmet Taşdelen’in yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözü sorulan Mehmet Taşdelen, "Ben öldürmedim, kendi intihar etti. Suçsuzum beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Taşdelen’i ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, yargılama sırasında pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmadığı gerekçesiyle takdiri indirim uygulamadı.

Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

