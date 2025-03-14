Sevgilisini sokak ortasında art arda yumrukladı

İstanbul'da yolda birlikte yürüdüğü kadınla tartışan kişi, yumrukla saldırdı.



Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen olayda, caddede yürüyen kişi tartıştığı kadına yumruk attı.

Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı.

Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı. Saldıranın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi.