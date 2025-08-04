Sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giderken yakayı ele verdi

Ekipler, yaklaşık iki kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip şüphelileri yakaladı.

ÜST ÜSTE İKİ KIYAFET GİYMİŞ



Şüpheli Muhammed K.'nın sevgilisiyle birlikteliğe ailenin izin vermediği öğrenildi.



Muhammed K.’nın da sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.’nın, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste iki kot pantolon ve iki tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı.



Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, “Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum." dedi.