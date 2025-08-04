Sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giderken yakayı ele verdi
Adana'da birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giden Muhammed K., yakalandı. Kentteki 35 derece sıcaklığa rağmen şüphelinin üst üste kıyafetler giyip inşaat eldiveni taktığı görüldü.
Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.’yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı.
Ekipler, yaklaşık iki kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip şüphelileri yakaladı.
ÜST ÜSTE İKİ KIYAFET GİYMİŞ
Şüpheli Muhammed K.'nın sevgilisiyle birlikteliğe ailenin izin vermediği öğrenildi.
Muhammed K.’nın da sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.’nın, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste iki kot pantolon ve iki tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı.
Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, “Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum." dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca Ümit K.’ya "plakasız motosiklet kullanmak" suçundan 15 bin 709 lira ceza kesildi.
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