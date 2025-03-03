Sevgilisinin eski kocası tarafından katledildi

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’taki bir sitenin bahçesinde Şüheyda A., birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı.



Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı.



Özgür Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.