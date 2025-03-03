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Sevgilisinin eski kocası tarafından katledildi

Konya'da birlikte yaşadığı Şüheyda A.'nın eski eşi Özgür Ç. tarafından tabancayla vurulan Faruk Öksüzoğlu hayatını kaybetti. Kaçan zanlı yakalanıp gözaltına alındı.

Sevgilisinin eski kocası tarafından katledildi

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’taki bir sitenin bahçesinde Şüheyda A., birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı.

Özgür Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevgilisinin eski kocası tarafından katledildi - 1

EVDE BULUNMASINDAN ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLUYORMUŞ

Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü söylediği belirtildi.

Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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