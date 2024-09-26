Sevgilisiyle plan yaptı, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu

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Tekirdağ’da intihar ettiği ileri sürülen adamın, eşi tarafından şarj kablosuyla boğulduğu ortaya çıktı.



Olay, önceki gün Kapaklı’da meydana geldi.



Z.S., üç çocuğunun babası eşi Şerafettin Sezer’in intihar ettiği ihbarında bulundu.



Adrese giden polis ekipleri, Şerafettin Sezer’i, yatak odasında boğazında elektrik kablosu sarılı halde ölü buldu.



Sezer’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Ölümü şüpheli bulan emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştirdi.

TELEFONDAKİ GÖRÜŞMELERİ ELE VERDİ



Polis, eşinin intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan Z.S.’nin ifadesine başvurdu.



Büyük kızının da eşi ve kendisi gibi fabrikada işçi olarak çalıştığını, diğer kızının il dışında üniversitede okuduğunu ve küçük kızının da okulda olduğunu anlatan Z.S., eşinin gece vardiyasından çıktıktan sonra eve gelip yattığını, kendisinin de işe gittiğini söyledi.



Akşam eve döndüğünde eşini yatak odasında ölü bulduğunu söyleyen Z.S.’nin çelişkili ifadeleri üzerine polis, kadının cep telefonunu incelemeye aldı.



İncelemede Z.S.’nin olay günü tekstil fabrikası işçisi U.G. ile sık sık görüştüğü belirlendi.



Bunun üzerine daha önce aynı fabrikada çalıştıkları belirlenen Z.S. ile U.G., gözaltına alındı.