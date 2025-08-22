Sevinç 5 aylık yaşam savaşını kaybetti: Ehliyetsiz sürücü ise serbest

Adana'da trafik kazası geçiren 26 yaşındaki Sevinç Soydaş'tan acı haber geldi.



Kaza, 24 Mart'ta sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi.

Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazanın ardından 5 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sevinç Soydaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.