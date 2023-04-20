"Seviyorum" paylaşımlı fotoğrafa dayak

"BİZİM GİBİ DEĞİLSİNİZ DEDİ"



Yaşadıklarını anlatan C.V., bayramlık ayakkabı almak için müzik yaptığı sırada, sokakta yumruk yediğini belirterek, "Seni geberteceğim, peşini bırakmayacağım' dedi. Yumruk attı. Kızı kollarımdan tuttu. O da vurmaya başladı. Kollarımı büktü. Yüzüm morardı, 2 gündür şiş, ağrıyor. 'Sen benim kızımla gezemezsin' falan dedi. Hakaret etti, tişörtümü yırttı. Şikayetçiyim hepsinden" dedi.



"12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU O HALE GETİREMEZSİN"



Dört çocuk annesi Kamuran G. ise yaşananlara tepki göstererek, "Arkadaşının annesi dövmüş. Çocuğu alıp karakola gittim. İfade alındı ama kadını serbest bıraktılar. Adalet istiyorum. Çocuğum 2 günden beri uyuyamıyor. Videoları izledikçe krize girecek gibi oluyorum. Çocuğumu büyük insan gibi almış karşısına, dövüyor, yumrukluyor. 12 yaşındaki çocuğu o hale getiremezsin. Çocuğumu, 'Sen Romansın. Sen benim kızımla gezemezsin, fotoğraf çektiremezsin' diyerek dövmüş" diye konuştu.

Hatice G.'nin eşinin, polis merkezinde yanlarına geldiğini söyleyen Kamuran G., "Kızın üvey babası, 'Olaylar olmuş özür dileriz onların adına. Çocuğun ayakkabısı, bayramlığını ben alsam ifadenizi geri alır mısınız?' dedi. Benim çocuğumdan daha mı değerli? Benim oğlumu öldüresiye dövmüş o kadından şikayetçi olmayacak mıyım? diye cevap verdim" dedi.



Hatice G. ve eşi S.G. ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.