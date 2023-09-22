Sevmek istediği köpek boynundan yaraladı

"ARTIK ORDAN GEÇMİYORUM"



Okula gidemeyen ve kontrolleri devam eden Burak Demirkıran yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Köpeğin yanında durdum. Bisikletimi uzağa koydum sevmek istediğimde boynuma atladı. Ağzından tutup ittim. O sırada benden kopardığı eti çiğnemekle uğraşıyordu. Bisikletimin yanına gittiğimde elim kandı. Eve gittim, ambulansla hastaneye gittim. Artık oradan geçmiyorum korkuyorum."



Anne Ayşe Demirkıran da konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.