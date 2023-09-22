Sevmek istediği köpek boynundan yaraladı

Antalya'da köpek saldırısına uğrayan çocuk boynundan yaralandı.
Olay, geçtiğimiz salı akşamı saat 18.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi’nde yaşandı.
10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Burak Demirkıran, okuldan geldikten sonra bisikletiyle sokağa çıktı. Demirkıran, yakındaki bir komşularının zinciri sokağa kadar uzanan melez kurt köpeğini sevmek istedi.
Bu sırada köpek küçük çocuğun üzerine atlayarak boynundan ısırdı. Eliyle iterek köpeğin ağzından kurtulan Demirkıran, kanlar içinde evine geldi.
Burak halası ve babasının haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boynunda derin bir iz oluşan Demirkıran’a 6 dikiş atıldı.
Köpeğin dişlerinin şah damarına gelmemesinin, daha ciddi yaralanma ve olası bir can kaybının önüne geçtiği belirtildi.
"ARTIK ORDAN GEÇMİYORUM"
Okula gidemeyen ve kontrolleri devam eden Burak Demirkıran yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Köpeğin yanında durdum. Bisikletimi uzağa koydum sevmek istediğimde boynuma atladı. Ağzından tutup ittim. O sırada benden kopardığı eti çiğnemekle uğraşıyordu. Bisikletimin yanına gittiğimde elim kandı. Eve gittim, ambulansla hastaneye gittim. Artık oradan geçmiyorum korkuyorum."
Anne Ayşe Demirkıran da konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.
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