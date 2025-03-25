Şevval ayı ne zaman başlayacak? 2025 Şevval ayı tarihi

2025 Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı başlayacak. Hz. Muhammed'in 'Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur' sözüyle önem atfedilen Şevval ayının bu yılki başlama tarihi sorgulanıyor.



ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre;



Şevval ayı 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona eriyor.



ŞEVVAL ORUCU HAKKINDA



Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.



Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.