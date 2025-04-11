Şevval ayı ne zaman bitecek? (Şevval ayı tarihleri)

ŞEVVAL AYI NEDİR?



Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gelen ve İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bir aydır. Bu ay içerisinde tutulan altı günlük Şevval orucu, Ramazan orucunun ardından gelen nafile oruçlar arasında yer alır ve büyük sevap kazandırdığına inanılır. Şevval orucu, peş peşe altı gün tutulabileceği gibi, ay boyunca aralıklı olarak da tutulabilir.



Şevval ayının sona ermesiyle birlikte, Zilkade ayı başlayacak ve bu da Hac ibadetine hazırlık sürecinin bir parçası olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu dönem, ibadetlerini yerine getirme ve manevi hazırlıklarını tamamlama açısından önemli bir zaman dilimidir.