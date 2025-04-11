Şevval ayı ne zaman bitecek? (Şevval ayı tarihleri)
Hicri takvime göre Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. 2025 yılında Şevval ayı, 30 Mart Pazar günü başlamıştı. Peki, Şevval ayı ne zaman bitecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval ayı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlamış ve 28 Nisan 2025 Pazartesi günü sona erecektir. Bu tarihten sonra, Hicri takvimin 11. ayı olan Zilkade ayı başlayacak.
ŞEVVAL AYI NEDİR?
Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gelen ve İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bir aydır. Bu ay içerisinde tutulan altı günlük Şevval orucu, Ramazan orucunun ardından gelen nafile oruçlar arasında yer alır ve büyük sevap kazandırdığına inanılır. Şevval orucu, peş peşe altı gün tutulabileceği gibi, ay boyunca aralıklı olarak da tutulabilir.
Şevval ayının sona ermesiyle birlikte, Zilkade ayı başlayacak ve bu da Hac ibadetine hazırlık sürecinin bir parçası olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu dönem, ibadetlerini yerine getirme ve manevi hazırlıklarını tamamlama açısından önemli bir zaman dilimidir.
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