Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte başladı ve binlerce Müslüman bu özel ayda yapılacak ibadetleri merak ediyor. 21 Nisan'dan itibaren başlayan Şevval ayının ardından, oruç ibadetinin hangi günler yerine getirileceği sorgulanıyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval orucu ne zaman, kaç gün tutulur?



ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Şevval orucu, Ramazan Bayramı'yla birlikte başlayan Şevval ayı içerisinde tutulur.



Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Bu yıl 21 Nisan 2023 tarihinde başlayan Şevval ayı, 20 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?



Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.



Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.