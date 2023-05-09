Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? (2023 Diyanet şevval ayı takvimi)

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?



Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.



Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.