Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? (2023 Diyanet şevval ayı takvimi)

Şevval ayının ne zaman biteceği, üç aylar sonrasında başlayan şevval ayı ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayında, orucun kaç gün tutulacağı da merak ediliyor. Peki, şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? (2023 Diyanet şevval ayı takvimi)

Şevval ayı tarihi, ramazan ayının ardından girilen şevval ayının son günlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Şevval ayı döneminde 6 gün tutma ibadetini yerine getiren vatandaşlar, şevval ayının ne zaman biteceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında, şevval ayı tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan Bayramı'yla birlikte başlayan Şevval ayı içerisinde tutulur.

Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Bu yıl 21 Nisan 2023 tarihinde başlayan Şevval ayı, 20 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek? (2023 Diyanet şevval ayı takvimi) - 1

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

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