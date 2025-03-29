Şevval hilali göründü mü, ne zaman gözükecek? 2025 Ramazan Bayramı şevval hilali

2025 yılında Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Şevval Hilali'nin gözlemlenmesi için astronomik hesaplamalar yapılmaktadır. Ayın durumu, hava koşulları ve gözlem noktalarına bağlı olarak hilalin görülme tarihi bazı bölgelerde farklılık gösterebilir. Ancak, İslam ülkelerinin çoğu genellikle astronomik hesaplamalara ve gözlemlere dayanarak ortak bir tarih belirler. Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte de Ramazan Bayramı başlar.



ŞEVVAL HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ?



Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.



ŞEVVAL HİLALİ NASIL GÖZLEMLENİR?



Şevval Hilali, çıplak gözle ya da teleskop gibi astronomik gözlem araçlarıyla takip edilebilir.



Gözlem için en uygun yerler; ufkun açık olduğu, şehir ışıklarının etkisinin az olduğu bölgelerdir. Bulutsuz bir hava, hilalin net şekilde görülmesini sağlar.