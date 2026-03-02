Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten Avrupa'da gümüş madalya
02.03.2026 20:58
Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa 2'ncisi oldu.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç Avrupa'da gümüş madalyaya uzandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.
2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.
Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.
Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.