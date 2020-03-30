Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'te (Seyahat izin belgesi nasıl alınır?)

ntv.com.tr 30.03.2020 - 10:47 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 11:04
Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.
Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.
Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecek.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?