Seyahatsever Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? Seyahatsever Projesi'ne katılım hakkında bilgiler

AYRINTILAR PAYLAŞILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahatsever projesiyle ilgili şu bilgileri verdi;



"Gençler yurtlarımızdan 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.

Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.



Öğrenci olma şartı aranmaz.



Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün

öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile

rezervasyon yoluyla yapılır.



Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.



Konaklayacaklardan ücret alınmaz.



Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.



Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti

sunulmayacaktır.



Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup konaklama süresi sona

erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00’de boşaltmalıdır.



Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş

saati 01.00 olarak uygulanır.



Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında

temizlik yapılması için boşaltılır.



Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri

sonlandırılır."