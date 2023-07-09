Seyahatsever Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? Seyahatsever Projesi'ne katılım hakkında bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Proje, gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedefleniyor.
AYRINTILAR PAYLAŞILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahatsever projesiyle ilgili şu bilgileri verdi;
"Gençler yurtlarımızdan 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.
Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.
Öğrenci olma şartı aranmaz.
Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün
öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile
rezervasyon yoluyla yapılır.
Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.
Konaklayacaklardan ücret alınmaz.
Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.
Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti
sunulmayacaktır.
Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup konaklama süresi sona
erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00’de boşaltmalıdır.
Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş
saati 01.00 olarak uygulanır.
Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında
temizlik yapılması için boşaltılır.
Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri
sonlandırılır."
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