Seydişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Seydişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Maden Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 42 ARR 579 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafo binasına çarpıp savruldu.

Seydişehir’de trafik kazası: 1 yaralı - 1

Kazada sürücü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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