Seydişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Kazada sürücü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.