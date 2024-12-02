Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda bebek satışı iddiasına açıklama: “Suç duyurusunda bulunacağız”

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir yuvada çocuk satışı yapıldığı iddiasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi.



Bakanlık, sosyal medyada “Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz! Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı.” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.



Açıklamada, “Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem 2009 hem de 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla belgelenmiştir.” denildi.



Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğun, ne geçmişte ne de bugün üçüncü şahıslara verilmesinin asla söz konusu olamayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer veridil:



“Çocuklarımıza sunduğumuz aile sıcaklığındaki hizmetlere yönelik bu tür saldırılar öncelikle her türlü olumsuzluktan sakınarak bakımını üstlendiğimiz çocuklarımızı hedef almaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu mesnetsiz paylaşımlar hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”