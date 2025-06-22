Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma vakası

Merkez Çukurova ilçesinde Cafer Hacı Muhammed (23) serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne girdi.



Bir süre yüzen genç daha sonra gölde kayboldu. Bunun üzerine genci gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Adana Emniyet Müdürlüğü Sulaltı Grup Amirliğine bağlı gemi ve kurbağa adamlar sevk edildi.



Ekipler kısa sürede olay yerine geldi.



Cafer Hacı Muhammed, kurbağa adamlar tarafından kısa sürede bulundu.

Bilinci kapalı olan genç karaya çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

