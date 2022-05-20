Seyhan Nehri’ne giren iki gencin cansız bedenleri bulundu

Adana'da nehre giren 18 ve 19 yaşındaki iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı.



Olay, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Eski baraj kapaklarından serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Hasan Arslan(18) ile arkadaşı Emin Aydemir(19), akıntıda sürüklenerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Dalgıç polisler, nehirde ve yakınındaki sulama kanalında arama başlattı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İki arkadaşın cansız bedenleri dalgıç polisler tarafından bulundu. Arslan ve Aydemir'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.