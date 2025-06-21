Seyir halinde alev alan cipin sürücüsü öldü

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. idaresindeki cipin motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Alevler bir anda büyüyerek aracı sardı, sürücü mahsur kaldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ancak sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.