Seyir halinde alev alan kamyonet küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik aksamında yangın çıkan kamyonet tamamen yanarak küle döndü.

Seyir halinde alev alan kamyonet küle döndü

Olay,  'nın Manavgat ilçesinin Side Mahallesi Celal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ahmet Yüksel'in idaresindeki tedarik firmasına ait kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlere teslim olan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının elektrik aksamından çıktığı belirlenen kamyonet, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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