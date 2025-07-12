Seyir halinde alev aldı

Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan C.C. idaresindeki cipin hararet yaptığını gören sürücü, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisine girdi.

Bu sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini göre tesis içerisindeki akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri de araca müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.