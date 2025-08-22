Seyir halinde yandı, 36 yolcu kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nda gece yarısı seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Hatay'dan İstanbul'a sefer yapan yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek 36 yolcuyu tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

Yangında kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

