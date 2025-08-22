Seyir halinde yandı, 36 yolcu kurtarıldı

Hatay'dan İstanbul'a sefer yapan yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.



Yangını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek 36 yolcuyu tahliye etti.



İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.



Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.