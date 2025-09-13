Seyir halindeki araba alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

'da bir otomobil yandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince, durumu fark eden sürücü aracı hemen sağa çekti.

Bir anda alevlerin sardığı araç alev topuna dönünce ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak alevleri söndürdü.

