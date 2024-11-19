Seyir halindeki araç alev aldı

Erzincan’da gece saatlerinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev aldı

, merkez Osmanlı Mahallesi, Turan Engin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracı kenarı çekerek içerisinden çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

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