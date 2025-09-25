Seyir halindeki araç alev alev yandı

Sivas'ta hareket halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsü olayda hafif şekilde yaralandı.

'ta Sultanşehir Bulvarı'nda K.Ö. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü kendini güçlükle dışarı attı.

Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

