Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Ara. kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl yönüne seyreden Ömer K. (40) yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.

Bu esnada alevler tüm aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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