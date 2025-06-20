Seyir halindeki araç alev topuna döndü, şoför araçtan atlayıp kurtuldu

Tekirdağ'da seyir halindeki araçta yangın çıktı.

Olay Çorlu ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, benzinlikten yakıt alan S.H., kullandığı 17 ZB 696 plakalı otomobiliyle hareket etti.

Bir süre sonra aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Araçtan atlayan sürücü S.H. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.