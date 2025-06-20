Seyir halindeki araç alev topuna döndü, şoför araçtan atlayıp kurtuldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev aldı. LPG'li olduğu öğrenilen araç, yangın sonucu hurdaya döndü.
Tekirdağ'da seyir halindeki araçta yangın çıktı.
Olay Çorlu ilçesinde yaşandı.
İddiaya göre, benzinlikten yakıt alan S.H., kullandığı 17 ZB 696 plakalı otomobiliyle hareket etti.
Bir süre sonra aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Araçtan atlayan sürücü S.H. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.
Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliğince yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Araçta daha önce yakıt kaçağı arızası olduğu öğrenildi.
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