Seyir halindeki araç park halindeki otomobile çarptı: 8 yaralı

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi A. yönetimindeki 81 KH 742 plakalı otomobil Merzifon'dan Osmancık istikametine seyir halindeyken Danişment mevkiinde banket üzerinde bekleyen Süleyman Ç. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta devrildi.



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Süleyman Ç., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Ç., Ensar Ç., Yasir Ç., Hatice A., Koray A., Ali A. ve Sudenaz A. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

