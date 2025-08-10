Seyir halindeki araç yanmaya başladı

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saatlerinde araç yangını meydana geldi.

Artvin istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Kemal Yılmaztürk, aracıyla seyir halindeyken ilk önce araçtan yanık kokusu geldiğini, sonrasında ise aracın arıza lambasının yandığını fark aracını sağa çekti.

Araçtan inen Yılmaztürk aracından önce duman sonrasında ise dumanların yerini alevler bıraktığını görerek araçtaki yangın tüpü ile müdahale etmek istedi.

O esnada yoldan geçen diğer şoförler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine Kaçkar Bölge İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yanan araca ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.