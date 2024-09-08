Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Sarıyer'de yağış ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki iki araçta hasara yol açtı.



Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, yolda ilerleyen 34 BS 9717 plakalı otomobil ile 34 BOB 354 plakalı aracın üzerine devrildi. Ağacın bazı dalları da yola düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Devrilen ağaç ile hasar gören iki araç yoldan kaldırıldı.



Görgü tanıklarından Asiye İşleyen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ağaç birden siyah arabanın üzerine düştü, arabanın camı patladı. Kadını aldık çok kötüydü, ayağına gelmiş. Ağacın böyle olduğu biliniyordu. Belediye de biliyordu, orman ekipleri de biliyordu hatta muhtarımıza da söyledik." ifadelerini kullandı.