Seyir halindeki aracını durdurup bir anda sızdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, KGS kameralarından sürücünün aracını kullandığını tespit ettiler.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri şahsın, alkolün etkisiyle sızdığını tespit etti.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Hakan K. (29) yönetimindeki 16 KAS 53 plakalı otomobil, yol ortasında durdu.

Bursa 'da alkollü bir sürücü yol ortasında sızdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüye alkolmetre testi yapmak istedi.

Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü, aracının içinde dakikalarca telefonunu aradı.

Telefonu bulunan sürücü, ekiplerin alkolmetre uygulamasını reddetti.

Sürücüye alkolmetre testini reddetme suçundan 26 bin 558 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine iki yıl süreyle el konulurken, aracı ise otoparka çekildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.