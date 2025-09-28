Seyir halindeki araçta yılan paniği

Aksaray’ın merkeze bağlı Dikmen köyünde ikamet eden Ahmet Şakar (27) kuzeninin evine gitmek için aracıyla yola çıkmak istedi.

Aracına binip evin bahçesinden çıktığı esnada araç içerisinde yılan olduğunu fark eden genç sürücü, korku içerisinde araç hareket halindeyken kendisini dışarıya attı.

Araç içinde kalan yılan Şakar’ın kapıyı açmasıyla birlikte araçtan inip gitti.