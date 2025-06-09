Seyir halindeki cip alev alev yandı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında seyir halinde olan cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı yol kenarında durdurduktan sonra cipten indi.

Motorun alev aldığını gören çevredekiler, yangın tüpleri ile araca müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi geldi. Kısa sürede aracın tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.