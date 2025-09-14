Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Anadolu Otoyolu Kurtköy gişelerinden çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Kurtköy'de iddiaya göre, gişelerden çıkan hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...