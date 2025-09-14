Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İstanbul Kurtköy'de iddiaya göre, gişelerden çıkan hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.