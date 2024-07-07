Seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Yangın saat 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçibeli rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki 32 ABN 660 plakalı hafif ticari otomobil bir anda yanmaya başladı.

Alevleri gören sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Burdur ve Çeltikçi İtfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.