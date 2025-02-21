Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Artvin’de seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.



Olay, Şavşat ilçesine bağlı Elmalı köyü girişinde meydana geldi.



Çağlar Yıldırım’ın kullandığı 53 FE 776 plakalı kamyon, aniden yanmaya başladı.



Durumun 112 Acil Servisi’ne bildirilmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.



Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.