Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Şile Üvezli Köyü seyir halindeki hafriyat kamyonunun arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı.

Sürücü alevleri farkederek aracı emniyet şeridine çekti ardından da kamyonun kupasını dorsesinden ayırdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında kamyonun dorsesinde hasar meydana geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı