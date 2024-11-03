Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 100. Yıl Bulvarında akşam meydana geldi.



Hayrettin Kesimoğlu idaresindeki kamyonet seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Alevler biranda aracı sararken, sürücü son anda kendini dışarı atıp çevreden ve itfaiyeden yardım istedi.



Kamyonet alev topuna dönüp yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.