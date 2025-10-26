Seyir halindeki kamyonet alev aldı: Sürücü sıcaklık hissedince, 3 kişi kurtuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'nde Mehmet A.’nın kullandığı tekstil malzemesi yüklü kamyonetin arka kısmından alevler yükseldi.



ENSESİNDE SICAKLIK HİSSEDİNCE KURTULDULAR



Ense ve sırt kısmında bir sıcaklık hisseden sürücü Mehmet A. aracı durdurdu. Mehmet A. ile yanındaki Samet S. ve Töre S. kamyonetten indikten sonra araç alev topuna döndü. Her 3 kişi de yanmaktan son anda kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken arka kısmındaki tekstil malzemesi ise küle döndü.



Kamyonetin arka bölümünde çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.