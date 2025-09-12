Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Alev topuna dönen kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
Sinop'ta seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı.
Olay Türkeli ilçesinde yaşandı.
Gülbahar Kartal isimli vatandaşa ait kamyonet, Akçabük köyünde seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
- Etiketler :
- Sinop Türkeli
- Sinop
- Yangın