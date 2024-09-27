Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen kamyonet, yanarak hurda yığınına döndü.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi.
Seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı.
Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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