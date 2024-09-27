Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen kamyonet, yanarak hurda yığınına döndü.

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

, merkez Yıldırım ilçesi Çevre yolu bağlantı noktasında meydana geldi.

Seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı.

Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

İkinci el araç satışında yeni dönem: Sistem nasıl işleyecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...