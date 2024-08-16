Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece kozmetik malzeme yüklü kamyonette yangın çıktı. Kozmetik malzemelerin ara ara patladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonetin motor bölümünden dumanların çıktığını gören kamyonetin şoförü aracı yol kenarına çekerek indi.

Kozmetik malzemelerin bulunduğu kasaya sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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